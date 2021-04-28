Прокуратура обжаловала отмену сноса скандально кафе «Кантри» на пр. Мира

Прокуратура направила в Судебную коллегию по гражданским делам Красноярского краевого суда апелляционное представление по делу о сносе скандально кафе «Кантри» на пр. Мира. Ранее суд Центрального района Красноярска отказал в удовлетворении иска прокурора о демонтаже объекта.

«Требования прокурора мотивированы выявленными в ходе проверки многочисленными нарушениями требований градостроительного, санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства, допущенными при проектировании и строительстве объекта», - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Кроме того, силовики дадут оценку действиям должностных лиц администрации, которые выдавали разрешение на строительство кафе, на превышения должностных полномочий.

Напомним, что новая двухэтажная постройка на пр.Мира перекрывает фасад исторического здания Главпочтамта, кроме того, она расположена в критической близости от него