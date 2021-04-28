28 апреля
Красноярск
погода +12 °C
74.96
 
€ 90.47
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Прокуратура обжаловала отмену сноса скандально кафе «Кантри» на пр. Мира

Главная Общество
Красноярск
11:00 28 Апреля 2021
кафе, прокуратура, красноярск
версия для печати Ico_print

Прокуратура направила в Судебную коллегию по гражданским делам Красноярского краевого суда апелляционное представление по делу о сносе скандально кафе «Кантри» на пр. Мира. Ранее суд Центрального района Красноярска отказал в удовлетворении иска прокурора о демонтаже объекта.

«Требования прокурора мотивированы выявленными в ходе проверки многочисленными нарушениями требований градостроительного, санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства, допущенными при проектировании и строительстве объекта», - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Кроме того, силовики дадут оценку действиям должностных лиц администрации, которые выдавали разрешение на строительство кафе, на превышения должностных полномочий.

Напомним, что новая двухэтажная постройка на пр.Мира перекрывает фасад исторического здания Главпочтамта, кроме того, она расположена в критической близости от него

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В майские праздники красноярцам разрешили ездить по выделенным полосам

В майские праздники красноярцам разрешили ездить по выделенным полосам

28 Апреля 2021 г.
в обычные дни штраф составляет 1 500 рублей
Новости Красноярска: Награды Всероссийской организации качества работники Ачинского НПЗ получили

Награды Всероссийской организации качества работники Ачинского НПЗ получили

28 Апреля 2021 г.
Звания «Мастер качества» и «Российский лидер качества» присваиваются за профессиональные заслуги
Новости Красноярска: Новые знаки «Фотовидеофиксация» установлены на Енисейском тракт

Новые знаки «Фотовидеофиксация» установлены на Енисейском тракт

28 Апреля 2021 г.
На трассах их монтируют за 150–300 метров до зоны контроля
Новости Красноярска: Врачи Краевой больницы успешно выполнили уникальные операции по лечению болезни Паркинсона

Врачи Краевой больницы успешно выполнили уникальные операции по лечению болезни Паркинсона

28 Апреля 2021 г.
Для лечения использовалась инновационная система глубинной стимуляции головного мозга
Новости Красноярска: Красмаш в числе лучших предприятий ОПК в области социально-экономической эффективности

Красмаш в числе лучших предприятий ОПК в области социально-экономической эффективности

28 Апреля 2021 г.
Предприятие получило диплом финалиста по итогам 2020 года
Новости Красноярска: Минпросвещения рекомендовало школам уйти на каникулы в майские праздники

Минпросвещения рекомендовало школам уйти на каникулы в майские праздники

28 Апреля 2021 г.
В детских садах будут открыты дежурные группы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Ко Дню Победы "Седьмой" запускает спецпроект «Медицинский батальон»

Ко Дню Победы "Седьмой" запускает спецпроект «Медицинский батальон»

28 Апреля 2021 г.
В программах расскажут, как Красноярск стал городом-госпиталем
Новости Красноярска: Жителям Красноярска обещают аномальное тепло: температура поднимется на 10 ºC выше нормы

Жителям Красноярска обещают аномальное тепло: температура поднимется на 10 ºC выше нормы

25 Апреля 2021 г.
Всю неделю будут идти дожди
Новости Красноярска: В Красноярске водитель без прав сбил 4-летнюю девочку на пешеходном переходе

В Красноярске водитель без прав сбил 4-летнюю девочку на пешеходном переходе

28 Апреля 2021 г.
У ребенка тяжелые травмы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru