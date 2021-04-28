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Минпросвещения рекомендовало школам уйти на каникулы в майские праздники

Главная Общество
Красноярск
10:00 28 Апреля 2021
школа, каникулы, обучение
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Глава федерального министерства просвещения Сергей Кравцов рекомендовал школам уйти на каникулы в майские праздники. Школьникам и учителям рекомендуют отдыхать с 1 по 10 мая. При этом в детских садах будут открыты дежурные группы.

«Никак это не скажется на качестве образовательного процесса, потому что май - это в основном повторение пройденного материала», - отметил Сергей Кравцов.

Напомним, что на прошлой неделе федеральное правительство объявило с 4 по 7 мая включительно нерабочими днями. Таким образом, майские праздники продлятся с 1 по 10 мая включительно. Объявлять даты с 4 по 7 мая выходными или оставить рабочими, частные компании могут решать самостоятельно.

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