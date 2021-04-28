В краевом правительстве прошло совещание по безопасности при проведении майских праздников

В краевом правительстве прошло заседание по вопросам безопасности жителей края в период проведения майских праздников. Сотрудники МВД организуют круглосуточные дежурства, будут усилены оперативно-следственные группы. На всех праздничных мероприятиях силовики будут следить за соблюдением порядка. У мемориалов и памятников в честь Великой Отечественной войны будут дежурить полицейские, чтобы не допустить акты вандализма. Об этом доложил начальник главного управления МВД России по краю Александр Речицкий.

«В прошлом году в связи с известными обстоятельствами нам пришлось отказаться от публичных мероприятий, посвященных 1 мая и юбилею Победы. К сожалению, и в этом году ограничительные меры еще действуют. Сейчас для нас главное – это здоровье людей, поэтому необходимо следить за соблюдением всех необходимых мер предосторожности», - отметил губернатор края Александр Усс.

Ведомствам поручено усилить работу в части обеспечения правопорядка и стабильной эпидемиологической обстановки