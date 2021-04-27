Красноярские юристы позвали горожан на бесплатное просвещение

День бесплатной юридической помощи пройдет 20 мая в Доме офицеров. Прием будет вестись по предварительной записи, для это необходимо позвонить по телефону 8(391)258-18-50 в будни с 10:00 до 15:00.

«Граждане могут обращаться по вопросам пенсионного обеспечения, правильности начисления тарифов за услуги ЖКХ, оказания мер социальной поддержки, оформления недвижимости, нарушения прав потребителей, а также гражданского, семейного, земельного, трудового, наследственного законодательства и пр. Правовую помощь будут оказывать юристы, адвокаты, нотариусы, судебные приставы, представители Прокуратуры, Росреестра, Роспотребнадзора, Налоговой службы, Стройнадзора, краевого call-центра по вопросам ЖКХ, судебные приставы, преподаватели юридических вузов, представители органов дознания ГУ МВД РФ по краю», - говорится в сообщении ассоциации юристов Красноярского края.

Фото: с сайта rybinskcity.ru