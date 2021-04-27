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«Вот будет лето, поедем на дачу!»

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Красноярск
12:30 27 Апреля 2021
автобус, поездка, общество
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Для красноярских дачников открыто движение по пяти городским маршрутам в направлении садовых обществ, расположенных в районе Полигона и Кузнецовского плато: №№ 18, 18С, 40, 40А, 40С.

"Кроме того, на весенне-летний период продляются схемы движения нескольких рейсов двух регулярных автобусных маршрутов: № 37 – до садового общества «Гренада» и № 19 – до садового общества «Южное». В связи с наступлением весеннего сезона количество рейсов на маршруте №18 («Предмостная площадь – Сады») в выходные дни увеличат в 3,5 раза и добавят два автобуса. В 2,5 раза увеличат количество рейсов на маршруте № 40 («Предмостная площадь – Полигон») и удвоят количество подвижного состава. На маршрутах №40А («А/в «Восточный» – ул. Мичурина – Полигон»), № 40С («пл. Котельникова – а/в «Восточный» – Сады – Полигон») и № 18С («ОАО Красфарма – Сады») добавятся от 2 до 4 рейсов в субботу и воскресенье. Расписание движения автобусов продленных рейсов маршрутов №№ 19 и 37 согласовано с садоводами и останется без изменений", - сообщили в администрации Красноярска.

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