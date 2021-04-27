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КрАЗ направит 15 млн рублей на ремонт дворов в Советском районе Красноярска

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Красноярск
10:30 27 Апреля 2021
благоустройство, город, коммунальное хозяйство, предприятие
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ и администрация Советского района заключили соглашение о социально-экономическом партнерстве на 2021 год. Документ, который сегодня подписали руководитель администрации района Дмитрий Дмитриев и финансовый директор КрАЗа Андрей Матвеев, предусматривает организацию ремонта и благоустройства дворов в микрорайоне «Зеленая роща».

На средства РУСАЛа в этом году планируется привести в порядок пять дворов по адресам: ул. Воронова, 17; ул. Краснодарская, 2 «А»; ул. Партизана Железняка, 50; ул. Рокоссовского, 18 и ул. Рокоссовского, 24. Объем финансирования составит 15 млн рублей.

– КрАЗ участвует в развитии и благоустройстве Советского района, на территории которого расположено предприятие и где проживает большое количество наших сотрудников. С 2019 года мы сделали акцент на благоустройстве дворов. Мы получили обратную связь, что именно это направление наиболее востребовано. Эта помощь адресная, для жителей конкретных домов, которые проявляют инициативу и действительно нуждаются в достойных, современных, благоустроенных дворах, – отметил заместитель директора алюминиевого дивизиона РУСАЛа по спецпроектам Александр Дроздов.

Отметим, с 2019 года в Советском районе благодаря поддержке компании РУСАЛ было благоустроено 9 дворов и часть сквера Космонавтов. Объем направленных на эти цели средств составил 28,5 млн рублей.

– Благодаря этому соглашению мы продолжаем делать Советский район комфортным и современным, а компания РУСАЛ остается нашим верным и надежным партнером, – отметил руководитель администрации района Дмитрий Дмитриев. – Три сезона назад мы сделали первый шаг, благоустроив 2 двора и часть сквера Космонавтов. Очень радует то, что мы не только развиваем этот опыт, но и увеличиваем количество площадок.

Отметим, ранее компания РУСАЛ также выступала инвестором реконструкции знаковых мест Красноярска в Центральном районе: площади Революции и сквера Сурикова, Исторического квартала. В настоящий момент компания взяла на себя обязательства по обустройству Центрального парка. Выбран проектировщик, проект находится в стадии доработки. Традиции создания комфортной городской среды в городах, где расположены предприятия РУСАЛа, заложил ее основатель Олег Дерипаска.

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