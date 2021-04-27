Охотинспекторы Минэкологии проводят рейды в сезон охоты

В связи с началом сезона охоты в Красноярском крае охотинспекторы Минэкологии усилили рейды в охотугодьях. Сейчас разрешено охотиться на водоплавающую и боровую дичь на территории Балахтинского, Ермаковского, Идринского, Каратузского, Краснотуранского, Курагинского, Минусинского, Новоселовского, Ужурского, Шушенского районов, а также в Шарыповском муниципальном округе.

«Охотиться на селезней с использованием живых подсадных (манных) уток можно только в закрепленных охотничьих угодьях в специально отведенных местах. Сезон начинается в первую субботу мая и продлиться в течение 30 календарных дней», - отметили в пресс-службе Минэкологии.

Весенняя охота на бурого медведя продлится до 10 июня для жителей южных и центральных районов края, для северных территорий – с 1 мая по 10 июня.