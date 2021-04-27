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Диких животных в Красноярском крае прививают от бешенства

Главная Общество
Красноярск
10:40 27 Апреля 2021
животные, вакцинация, общество
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Очередной этап вакцинации диких животных от бешенства стартовал в Красноярском крае. Три года ветеринары вакцинируют хищников, раскладывая по лесам корм с вакциной внутри. Эту работу проводят весной и осенью. Этой весной было разложено полмиллиона доз в 33 самых неблагополучных по бешенству территориях края. Из федерального бюджета на закупку вакцин-приманок было выделено 16,5 млн рублей.

«Брикеты-приманки – темно-коричневого или серого цветов. Изготавливаются из продуктов, которые являются предпочтительными для диких плотоядных животных: яичная паста, рыбная или мясокостная мука, говяжий жир. Внутри брикетов находится капсула с вакциной. Съедая приманку, животное получает необходимую дозу вещества для иммунизации организма против бешенства. На 21 день после вакцинации у хищников формируется иммунитет к заболеванию. Действует препарат в течение года. Что немаловажно – совершенно безвреден», - пояснил руководитель службы по ветеринарному надзору края Михаил Килин.

В октябре специалисты также планируют разбросать по территориям 500 тысяч вакцин-приманок для диких животных.

Общество / НОВОСТИ
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