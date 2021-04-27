Красноярцы смогут попасть на экскурсию на алюминиевый завод

Красноярский алюминиевый завод принимает заявки на участие в экскурсии по цехам предприятия. Красноярцам покажут корпус электролиза, литейное отделение, а также готовую продукцию. Специалисты расскажут, как работают газоочистные установки и система онлайн-мониторинга выбросов. Для того, чтобы попасть на экскурсию, нужно отправить заявку через сайт online.rusal.ru, кнопка «Записаться на экскурсию».

«Ранее свои двери для жителей города открыл ООО «Красноярский цемент». Посетителям показали работу промышленного оборудования и всю цепочку производства вплоть до упаковки и отгрузки продукции. Особое внимание уделяется вопросам экологии на производстве. Сотрудники предприятия рассказывают о внедрении новых технологий, оснащении цехов современным оборудованием, которое позволяет снижать уровень выбросов», - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Экскурсии на «Красноярском цементе» проходят регулярно. На заводе ждут гостей каждую последнюю пятницу месяца – ближайшая экскурсия состоится 30 апреля.

Фото:АО «РУСАЛ Красноярск»