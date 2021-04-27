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Уникальные операции по лечению болезни Паркинсона проведут в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
08:40 27 Апреля 2021
операция, медицина, врачи, общество
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Хирурги Краевой клинической больницы сегодня впервые проведут операцию по лечению болезни Паркинсона с применением инновационного метода глубинной стимуляции головного мозга. Это инновационная разработка - DBS-система, которая дает врачам сделать двигательные нарушения и неврологические расстройства менее выраженными с помощью нейростимуляции глубинных структур головного мозга. В итоге пациент сможет вернуться к нормальной жизни, ему больше не придется употреблять горы лекарств.

«Инновационный метод DBS-терапии основан на вживлении в определенные структуры головного мозга электродов, по которым подается электрический ток низкого напряжения и определенной частоты. Импульсы генерируются специальным устройством — DBS-нейростимулятором, который имплантируется пациенту», - сообщили в пресс-службе Краевой больницы.

Первые операции красноярские врачи будут делать совместно с докторами из Новосибирска.

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