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За сутки в крае подтвердились 120 новых случаев COVID-19

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Красноярск
19:00 26 Апреля 2021
вирус, общество, заболевание
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В Красноярском крае за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 114 пациентов, 100 вылечились, 10 погибли.
По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей продолжают находиться 16 410 человек, снято с наблюдения за последние сутки — 1169.

Случаи заболевания регистрировались во всех территориях края, наибольшее количество заразившихся в Красноярске —51 случай и в Минусинске — 13.

С начала мировой пандемии в Красноярском крае подтвердились 69 884 диагнозов, из них 64 431 человек уже вылечились, а 3 461 погибли. При этом в крае провели 2 610 165 тестов на коронавирус.

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