27 апреля
Красноярск
погода 0 °C
74.77
 
€ 90.45
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Мэр Сергей Еремин поблагодарил красноярцев за бескорыстную уборку.

Главная Общество
Красноярск
18:00 26 Апреля 2021
уборка, территория, акция
версия для печати Ico_print

На прошлой неделе жители наводили порядок на участках, прилегающих к школам, детским садам и другим социальным учреждениям, также были убраны острова Отдыха и Молокова, берег Бугача. Мэр Сергей Еремин поработал граблями на Гладкова, 18.

«В этом году мне особенно приятно видеть, как многие горожане сами, без какого-либо напоминания, вышли убираться в своих дворах, рядом с местом, где они живут, работают, ведут бизнес. В этом как раз и заключается принцип отношения к городу как к своему дому. Признаюсь, что в этот раз у меня даже рука не поднялась, чтобы подписать документ и объявить субботник. Мы ведь в своих семьях ради этого не издаём никаких распоряжений. Чистота в городе зависит от каждого из нас. И я благодарен красноярцам, кто понимает этот элементарный принцип, и вместе с нами наводит порядок в родном городе».​ – отметил Сергей Ерёмин.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: За сутки в крае подтвердились 120 новых случаев COVID-19

За сутки в крае подтвердились 120 новых случаев COVID-19

26 Апреля 2021 г.
Прирост составил 0,2%
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки потушено шесть лесных пожаров

В Красноярском крае за сутки потушено шесть лесных пожаров

26 Апреля 2021 г.
Огонь распространился на 12 гектаров
Новости Красноярска: Из Красноярска в Симферополь запустили авиарейсы

Из Красноярска в Симферополь запустили авиарейсы

26 Апреля 2021 г.
С 1 июня авиасообщение станет ежедневным
Новости Красноярска: «Бадалык» останется единственным пригодным для захоронения кладбищем Красноярска

«Бадалык» останется единственным пригодным для захоронения кладбищем Красноярска

26 Апреля 2021 г.
В конце апреля на Шинном кладбище закончатся места
Новости Красноярска: В Красноярском крае постоят центры по выращиванию сеянцев для восстановления лесов

В Красноярском крае постоят центры по выращиванию сеянцев для восстановления лесов

26 Апреля 2021 г.
Выращивать и будут по новой технологии лесовосстановления
Новости Красноярска: В Красноярском крае стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

В Красноярском крае стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

26 Апреля 2021 г.
В ней примут участие и музыканты группы «Яхонт»
Новости компаний
21/04
Некоторые подводные камни торгового эквайринга
19/04
Билеты на поезда Абакан – Красноярск - Абакан можно купить по специальному тарифу
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Бизнесмена Анатолия Быкова сняли с особого учета ФСИН

Бизнесмена Анатолия Быкова сняли с особого учета ФСИН

26 Апреля 2021 г.
Быков был на особом учете ФСИН «как участник и лидер преступных группировок»
Новости Красноярска: Красноярца обвинили в краже старого автобуса

Красноярца обвинили в краже старого автобуса

25 Апреля 2021 г.
Транспортное средство должно было стать кафе
Новости Красноярска: Мама пострадавшей в трансформаторной будке девочки рассказала состоянии ребёнка

Мама пострадавшей в трансформаторной будке девочки рассказала состоянии ребёнка

26 Апреля 2021 г.
Сейчас девочка находится в реанимации
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru