Мэр Сергей Еремин поблагодарил красноярцев за бескорыстную уборку.

На прошлой неделе жители наводили порядок на участках, прилегающих к школам, детским садам и другим социальным учреждениям, также были убраны острова Отдыха и Молокова, берег Бугача. Мэр Сергей Еремин поработал граблями на Гладкова, 18.

«В этом году мне особенно приятно видеть, как многие горожане сами, без какого-либо напоминания, вышли убираться в своих дворах, рядом с местом, где они живут, работают, ведут бизнес. В этом как раз и заключается принцип отношения к городу как к своему дому. Признаюсь, что в этот раз у меня даже рука не поднялась, чтобы подписать документ и объявить субботник. Мы ведь в своих семьях ради этого не издаём никаких распоряжений. Чистота в городе зависит от каждого из нас. И я благодарен красноярцам, кто понимает этот элементарный принцип, и вместе с нами наводит порядок в родном городе».​ – отметил Сергей Ерёмин.