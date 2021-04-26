В Красноярском крае за сутки потушено шесть лесных пожаров

За сутки пожарные в Красноярском крае потушили шесть лесных пожаров. Они действовали на территории Краснотуранского, Минусинского, Емельяновского, Бирилюсского и Ужурского районов. Огонь распространился на 12 гектаров.

"В тушении участвовали более 50 лесных пожарных, были задействованы 14 единиц техники. Для авиапатрулирования применялось одно воздушное судно", - отметили в пресс-службе краевого правительства.

Причина большинства этих пожаров - неосторожное обращение с огнем. Отметим, что в 12 районах муниципалитетах действует особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы. О лесных пожарах красноярцев просят сообщать на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или через приложение «Берегите лес», где есть возможность указать геолокацию.