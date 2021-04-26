«Бадалык» останется единственным пригодным для захоронения кладбищем Красноярска

Мэрия готовит красноярские кладбища к православным праздникам. К Пасхе и Радонице праздникам на погостах установят дополнительные контейнеры для мусора, будут очищены и отремонтированы туалеты, если позволит температура воздуха, запустят водопроводы.

«С учетом оставшегося резерва свободной территории кладбища пос. Шинников отведение новых (плановых) участков для захоронений завершится в конце апреля. Захоронения временно будут проводить только на Бадалыке. Там сформированы дополнительные участки для захоронений, которые постепенно благоустраивают», - сообщается в пресс-релизе департамента городского хозяйства.

Всего на территории Красноярска расположено 10 кладбищ общей площадью 431,28 га.