В Красноярском крае стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

Ежегодно волонтеры Победы выходят на улицы городов и поселков, чтобы рассказать людям о символе памяти – Георгиевской ленточке. 28 апреля Всероссийская акция стартует в Красноярском крае.

В Красноярске акция стартует на Театральной площади. Первыми, кто получит ленты, и предложит жителям края присоединиться к акции, станут участники известной музыкальной группы «Яхонт». Музыканты обещают исполнить с красноярцами песню и призовут почтить память наших соотечественников, поддержав акцию «Георгиевская ленточка».

В Красноярском крае акция пройдёт с 28 апреля по 9 мая во всех крупных городах и поселках. Чтобы получить Георгиевскую ленточку, во многих населенных пунктах Красноярского края будут организованы точки выдачи. Они будут располагаться у торговых центров, магазинов, организациях со свободным посещением. Информация о работе данных точек будет размещена на сайте россиясегодня.рф.

Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года, и скоро стала народной. Она приурочена к Дню Победы и призвана сформировать у граждан патриотические ценности, уважительное отношение к Родине и ее истории, сохранить память о погибших воинах при защите Отечества.

Чтобы принять участие в акции, любой желающий может взять ленточку и прикрепить ее у себя на груди, чтобы стать причастным к подвигу своих соотечественников, воевавших с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Организатором акции «Георгиевская ленточка» являются ВОД «Волонтеры Победы», КГБУ «Дом офицеров» при поддержке Агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.