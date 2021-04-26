Красноярская железная дорога присоединилась к Всероссийскому экологическому субботнику «Зелёная весна – 2021»



В субботу, 24 апреля, красноярские железнодорожники приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная весна – 2021». Более 5 000 сотрудников всех служб и дирекций КрасЖД вышли на уборку городов и поселков Красноярского края, Хакасии и частично Кемеровской области – регионов, через которые проходит магистраль.

Вместе с жителями железнодорожники приводили в порядок тротуары, площади, газоны и аллеи в скверах и парках. Так, в Красноярске работники железной дороги провели генеральную уборку на Площади Революции, в Центральном парке на территории Детской железной дороги, на площади у Красноярского музыкального театра, привокзальной площади Красноярского железнодорожного вокзала и ведущих к ней улицах.

Кроме того, в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, железнодорожники привели в порядок и обновили памятники, посвящённые участникам Великой Отечественной войны, которые расположены на всех крупных станциях магистрали. В частности, в Красноярске прошла генеральная уборка на Мемориальных комплексах на территории пассажирского вагонного депо и локомотивного депо станции Красноярск.

Красноярская железная дорога – не только постоянный участник всероссийских и региональных мероприятий, направленных на улучшение экологии.

С 2013 года на магистрали реализуется экологический проект «Вид из окна поезда», направленный на улучшение эстетического состояния городов и поселков.

Также, в рамках реализации «Экологической стратегии ОАО «РЖД» до 2030 года» на КрасЖД организована системная работа, направленная на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Каждую последнюю пятницу месяца во всех службах и подразделения Красноярской магистрали проводятся Дни экологии. В этот день в целях снижения потребления топливно-энергетических ресурсов и сокращения техногенного воздействия на окружающую среду на всех железнодорожных объектах, не задействованных в непрерывном технологическом процессе перевозки пассажиров и грузов, на два часа выключается освещение, приостанавливается работа энергопотребляющего оборудования (производственного, офисного и бытового).



