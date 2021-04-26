Дополнительные электрички запустили в Красноярске для дачников

В связи с началом дачного сезона компания «Краспригород» запускает дополнительные пригородные поезда западного и восточного направлений

Уже с 23 апреля и далее по воскресеньям курсирует электропоезд Снежница – Красноярск – Уяр (отправление со станции Снежница - в 19:32 часов, прибытие на станцию Красноярск в 20:24, прибытие на станцию Уяр в 23:29), ранее курсировавший только по средам, пятницам и субботам.

В субботу, 24 апреля, и далее по субботам начал курсировать электропоезд Красноярск – Сорокино (отправление со станции Красноярск в 8:50 часов, прибытие на станцию Сорокино в 10:27часов). Электропоезд будет следовать со всеми остановками.

Напомним, пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим.

Уточнить график движения пригородных и городских электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте АО «Краспригород» или – воспользовавшись мобильным приложением «Краспригород».