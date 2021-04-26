Красноярская краевая больница получила современное оборудование для лечения лор-заболеваний

Многофункциональные комплексы для лечения лор-заболеваний поступили в Красноярскую краевую больницу. Многофункциональные комплексы врачи будут использовать на первичном приеме в консультативно-диагностической поликлинике, а также в стационаре хирургического корпуса и в

операционных. Врачи смогут проводить обследования, диагностировать заболевания на ранних стадиях и лечить пациентов с помощью современной техники.

«Аппарат оснащен стробоскопом, который позволяет в замедленном видео отслеживать движение голосовых связок, прибором для максимально точно измерения силы воздушной струи при носовом дыхании, а также жесткими и гибкими эндоскопами, позволяющими безболезненно проникать в самые труднодоступные полости», - отметили в пресс-службе краевого Минздрава.

В ведомстве добавили, что оборудование закуплено в рамках реконструкции Краевой больницы.