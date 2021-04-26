В Красноярском крае постоят центры по выращиванию сеянцев для восстановления лесов

В Красноярском крае будут построены центры по выращиванию сеянцев для восстановления лесов. Растить их будут по новой технологии лесовосстановления - с закрытой корневой системой, что обеспечивает практически 100-процентную приживаемость. Участвовать в создании таких центов будут компании Краслесинвест» и ООО «Красфан», в лесничествах края будут созданы мини-теплицы, проект которых разрабатывают ученые СибГТУ им. Решетнева.

«Сеянцы с закрытой корневой системой сначала выращивают в отдельных контейнерах в теплице, а потом пересаживают в открытую почву. Такая технология обеспечивает полную гарантию приживаемости, так как корневая система развивается более интенсивно», - отметили в пресс-службе краевого правительства.