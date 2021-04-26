В следующему году до Дивногорска пустят прогулочное судно на электротяге

Уже в следующем году красноярцы и гости города смогут отправиться в речную прогулку на судне на электротяге. Губернатор края Александр Усс договорился об этом с компанией «ВодоходЪ». Для запуска прогулочных круизов построят причал в Дивногорске и установят зарядные станции. Себестоимость перевозок на электросудне значительно ниже, кроме того оно бесшумное и практически не имеет негативного воздействия на окружающую среду.

«Мы бы очень хотели, чтобы эффект от этих круизов заключался не просто в прогулках по Енисею, а в развитии сопутствующей инфраструктуры, которая должна соответствовать уровню новых электросудов, а также теплоходов «Андрей Дубенский» и «Виктор Астафьев», которые уже через пару лет будут курсировать по Енисею», - отметил губернатор.

Предполагается, что в 2022 году будут открыты дневные и вечернике прогулочные маршруты от Красноярка до Дивногорска, продолжительностью полтора часа. Более отдаленные планы - создать маршруты по Красноярскому водохранилищу и до села Овсянка.