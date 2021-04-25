Жителям Красноярска обещают аномальное тепло: температура поднимется на 10 ºC выше нормы

На предстоящей неделе в Красноярск придет жаркая погода. По данным Гидрометцентра, 28 и 29 апреля в краевом центре будет необычно жарко. Столбики термометров поднимутся до +20 ºC, это на 8–10 ºC выше нормы.

В понедельник, 26 апреля, днем потеплеет до +11 ºC. Синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь. Ветер усилится до 11 м/с.

Со вторника, 27 апреля, температура начнет повышаться. В этот день метеорологи обещают красноярцам до +15 ºC и кратковременный дождь.

Ближе к концу недели в краевом центре будет очень ветрено. Порывы достигнут 26 м/с. Дождь при этом будет лить постоянно, 1 мая начнется гроза.

По прогнозам столичных синоптиков, в апреле в Красноярском крае количество осадков выше среднего многолетнего количества. Дождливыми также будут и майские праздники.