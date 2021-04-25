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Жителям Красноярска обещают аномальное тепло: температура поднимется на 10 ºC выше нормы

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Красноярск
17:41 25 Апреля 2021
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На предстоящей неделе в Красноярск придет жаркая погода. По данным Гидрометцентра, 28 и 29 апреля в краевом центре будет необычно жарко. Столбики термометров поднимутся до +20 ºC, это на 8–10 ºC выше нормы. 

В понедельник, 26 апреля, днем потеплеет до +11 ºC. Синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь. Ветер усилится до 11 м/с. 

Со вторника, 27 апреля, температура начнет повышаться. В этот день метеорологи обещают красноярцам до +15 ºC и кратковременный дождь. 

Ближе к концу недели в краевом центре будет очень ветрено. Порывы достигнут 26 м/с. Дождь при этом будет лить постоянно, 1 мая начнется гроза.

По прогнозам столичных синоптиков, в апреле в Красноярском крае количество осадков выше среднего многолетнего количества. Дождливыми также будут и майские праздники. 

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