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Красноярцы сами выберут парки и скверы для благоустройства

Главная Общество
Красноярск
17:00 23 Апреля 2021
город, парк, коммунальное хозяйство, жкх, благоустройство
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В Красноярске уже в ближайший понедельник, 26 апреля, стартует голосование по объектам благоустройства в 2022 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды». Парки, скверы, набережные – горожане сами выберут то, что нуждается в реновации. Основная платформа для голосования - 24.gorodsreda.ru. Принять участие смогут жители города от 14 лет. Голосование продлится до 30 мая.

В этом году в Красноярске проведут благоустройство 21 общественного пространства. Все они были выбраны жителями в ходе голосования.

Так, в Свердловском районе работы запланированы в сквере по ул. Судостроительная, 127-133 и площади им. Я.М. Свердлова на ул. 60 лет Октября, 46.

«На площади уже начались работы – начался демонтаж брусчатого покрытия и старого бордюрного камня. Это общественное пространство является одним из любимых мест отдыха и точкой притяжения для жителей Свердловского района. Здесь постоянно проводятся праздничные мероприятия и ярмарки. Но площадь уже давно требовала обновления», - рассказали в администрации района.

После ремонта площадь станет более комфортной и удобной, на обновленной территории будут организованы зоны для активного отдыха, для детей и представителей старшего поколения; будет смонтировано освещение и установлена современная уличная мебель; появится место для выступления творческих коллективов; памятник Я.М. Свердлову останется на месте.

Аналогичная процедура стартует и касаемо объектов благоустройства в 2022 году. Уже в понедельник начнется голосование по всей стране. В Красноярске будут выбирать из 15 общественных пространств – скверов, парков, набережных. Сделать это можно на платформе 24.gorodsreda.ru. Отличительный момент голосования этого года – принять участие в нем смогут те, кому уже исполнилось 14 лет.

«Система, которая позволяет лично выбрать общественное пространство, поучаствовать в обсуждении проекта и контроле за производством работ, показала себя как очень эффективная. Потому что, когда человек сам лично участвует во всех этих этапах, он начинает по-другому относится к сделанному. Люди начинают беречь парки и скверы, не допускать там вандализма, чувствовать себя хозяевами своих дворов, районов и города», - поделилась Светлана Трушкова, консультант отдела по организационной работе департамента городского хозяйства.

Фото: пресс-служба Администрации г. Красноярска

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