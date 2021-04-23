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В Красноярске стартовал масштабный сезон благоустройства

Главная Общество
Красноярск
16:32 23 Апреля 2021
ремонт, жкх, город, благоустройство
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В Красноярске стартовал масштабный сезон благоустройства. Рабочие заходят во дворы и общественные пространства. Важным моментом этого года станет общественный контроль.

Одним из первых работы во дворах начал Кировский район. Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, там техника зашла на четыре территории, которые выбрали сами жители на условии софинансирования.

«Заявки на благоустройство дворов подавали жители. Они сами решали, какие работы нужно выполнить, составляли сметы и утверждали проекты. Кроме того, жители финансируют часть работ, поэтому активно контролируют все процессы», - подчеркнула руководитель администрации Кировского района Елена Ланина.

Также в начале недели рабочие приступили к ремонту двух дворов в Свердловском районе.

«Администрация района совместно с председателями и активистами многоквартирных домов будет контролировать работы на каждом этапе. Такая практика позволяет решать все вопросы еще на стадии ремонта», - отметил руководитель администрации Свердловского района Алексей Дягилев.

Всего в Красноярске в этом сезоне благоустроят 46 дворов, причем пять из них – внепланово за счет экономии бюджетных средств. Благоустройство дворов проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды». Она реализуется в нашем городе уже пятый год. За это время в городе благоустроены 540 дворовых территорий (215 – в 2017 году и 158 – в 2018 году, 106 – в 2019 году, 61 – в 2020 году).

Одна из особенностей проекта – софинансирование работ со стороны собственников. На ремонт дворовых проездов, тротуаров, дорог, образующих проезд к дворовой территории, установку скамеек и урн (минимальный перечень работ), собственники квартир должны внести не менее двух процентов от стоимости благоустройства. Если жители хотят детскую или спортивную площадку, что входит в дополнительный перечень работ, то придется внести не менее 20 процентов.

Фото: пресс-служба Администрации г. Красноярска

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