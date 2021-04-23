Четверо детей пострадали в ДТП в Красноярске за сутки

В четверг, 22 апреля, травму получила ученица девятого класса, которая не смогла удержать равновесие при торможении автобуса, ехавшего по маршруту в Октябрьском районе, и упала.

В тот же день в Центральном районе водитель «Тойоты» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, и сбил девятилетнюю школьницу, переходившую проезжую часть на «зеленый». Ребенок получил травмы.

Еще одна авария произошла в Советском районе. Водитель «Хонды» на кольцевой развязке столкнулся с «Тойотой», в салоне которой сидел пятилетний мальчик. К счастью, ребенка перевозили в автокресле, поэтому он отделался легкими ушибами.

В Железнодорожном районе водитель «Хёндэ» сбил пятилетнего воспитанника детского сада, который ехал по «зебре» на самокате. Мальчика госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.