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Четверо детей пострадали в ДТП в Красноярске за сутки

Главная Общество
Красноярск
18:30 23 Апреля 2021
дтп, дети, происшествия
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В четверг, 22 апреля, травму получила ученица девятого класса, которая не смогла удержать равновесие при торможении автобуса, ехавшего по маршруту в Октябрьском районе, и упала. 

В тот же день в Центральном районе водитель «Тойоты» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, и сбил девятилетнюю школьницу, переходившую проезжую часть на «зеленый». Ребенок получил травмы.

Еще одна авария произошла в Советском районе. Водитель «Хонды» на кольцевой развязке столкнулся с «Тойотой», в салоне которой сидел пятилетний мальчик. К счастью, ребенка перевозили в автокресле, поэтому он отделался легкими ушибами.

В Железнодорожном районе водитель «Хёндэ» сбил пятилетнего воспитанника детского сада, который ехал по «зебре» на самокате. Мальчика госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

«С приближением лета на дорогах чаще появляются дети. Увидев ребенка на обочине, надо быть готовым нажать на тормоз. Если в салоне дети – двигайтесь максимально аккуратно. Ни одно детское кресло не сможет уберечь малыша, если водитель будет превышать скорость и лихачить», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

 

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