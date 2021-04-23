Красноярцы сами выберут парки и скверы для благоустройства

В Красноярске уже в ближайший понедельник, 26 апреля, стартует голосование по объектам благоустройства в 2022 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды». Парки, скверы, набережные – горожане сами выберут то, что нуждается в реновации.

Основная платформа для голосования - 24.gorodsreda.ru. Принять участие смогут жители города от 14 лет. Отдать свой голос можно будет в течение пяти дней – с 26 апреля по 30 мая.

«Система, которая позволяет лично выбрать общественное пространство, поучаствовать в обсуждении проекта и контроле за производством работ, показала себя как очень эффективная. Потому что, когда человек сам лично участвует во всех этих этапах, он начинает по-другому относится к сделанному. Люди начинают беречь парки и скверы, не допускать там вандализма, чувствовать себя хозяевами своих дворов, районов и города», - поделилась Светлана Трушкова, консультант отдела по организационной работе департамента городского хозяйства.

Отметим, что в этом году по нацпроекту в Красноярске благоустроят 21 общественное пространство. Два из них в Свердловском районе. Это сквер по ул. Судостроительная, 127-133 и площадь им. Я.М. Свердлова на ул. 60 лет Октября, 46.

Фото: пресс-служба Администрации г. Красноярска