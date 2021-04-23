С 29 апреля по 2 мая в Красноярске пройдет XV выставка «Ювелирный салон Сибири». Ведущие производители ювелирных изделий съедутся со всей России, чтобы продемонстрировать свою продукцию и подобрать украшения на любой вкус.
Посетители смогут увидеть и приобрести изысканные украшения с роскошными брильянтами, изделия из серебра и золота, элитные наручные часы и многое другое.
Основные разделы выставки:
- Ювелирные украшения;
- Изделия из серебра;
- Часовой салон;
- Элитные подарки;
- Самоцветы;
- Оборудование и ювелирное сырье;
- Услуги.
В рамках выставки «Ювелирный салон Сибири» пройдет проект «Lицо Sибири» – яркое событие для всех девушек, желающих заявить о себе. Проект предоставит возможность представительницам прекрасного пола почувствовать себя настоящими моделями с помощью визажистов, стилистов и профессионального фотографа.
Одним из самых волнующих событий выставки станет возможность выиграть серьги с бриллиантами. Каждый сможет принять участие в розыгрыше и испытать свою удачу.
Кроме того, в рамках мероприятия состоится конкурс ювелирного рисунка среди студентов-дизайнеров, который поможет молодым специалистам раскрыть свой потенциал.
Ждем вас на выставке с 29 апреля по 2 мая в МВДЦ «Сибирь» по адресу: Авиаторов,19.
Время работы:
29 – 30 апреля с 10:00 до 19:00
1 мая с 10:00 до 18:00
2 мая с 10:00 до 17:00
Стоимость билета – 200 рублей.
Детям до 7 лет – вход свободный.
Для пенсионеров – 100 рублей.
Для студентов – 100 рублей.