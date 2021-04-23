23 апреля
Красноярск
погода +9 °C
76.42
 
€ 92.04
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске пройдет XV выставка «Ювелирный салон Сибири»

Главная Общество
Красноярск
15:28 23 Апреля 2021
выставки, продукция, золото, город
версия для печати Ico_print

С 29 апреля по 2 мая в Красноярске пройдет XV выставка «Ювелирный салон Сибири». Ведущие производители ювелирных изделий съедутся со всей России, чтобы продемонстрировать свою продукцию и подобрать украшения на любой вкус.

Посетители смогут увидеть и приобрести изысканные украшения с роскошными брильянтами, изделия из серебра и золота, элитные наручные часы и многое другое.

Основные разделы выставки: 

  • Ювелирные украшения;
  • Изделия из серебра;
  • Часовой салон;
  • Элитные подарки; 
  • Самоцветы;
  • Оборудование и ювелирное сырье;
  • Услуги.

В рамках выставки «Ювелирный салон Сибири»  пройдет  проект «Lицо Sибири» – яркое событие для всех девушек, желающих заявить о себе. Проект предоставит возможность представительницам прекрасного пола почувствовать себя настоящими моделями с помощью визажистов, стилистов и профессионального фотографа.

Одним из самых волнующих событий выставки станет возможность выиграть серьги с бриллиантами. Каждый сможет принять участие в розыгрыше и испытать свою удачу.  

Кроме того, в рамках мероприятия состоится  конкурс ювелирного рисунка среди студентов-дизайнеров, который поможет молодым специалистам раскрыть свой потенциал.

Ждем вас на выставке с 29 апреля по 2 мая в МВДЦ «Сибирь» по адресу: Авиаторов,19.

Время работы:

29 – 30 апреля с 10:00 до 19:00

1 мая с 10:00 до 18:00

2 мая с 10:00 до 17:00

Стоимость билета – 200 рублей.

Детям до 7 лет – вход свободный.

Для пенсионеров – 100 рублей.

Для студентов –  100 рублей.

Фото: АО ВК "Красноярская ярмарка"
По материалам АО ВК "Красноярская ярмарка"

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Житель Богучанского района заплатит 30 тысяч рублей штрафа за попытку дачи взятки

Житель Богучанского района заплатит 30 тысяч рублей штрафа за попытку дачи взятки

23 Апреля 2021 г.
Штраф в три раза превышает сумму взятки
Новости Красноярска: Красноярцы сами выберут парки и скверы для благоустройства

Красноярцы сами выберут парки и скверы для благоустройства

23 Апреля 2021 г.
Голосование стартует уже 26 апреля
Новости Красноярска: В МВДЦ «Сибирь» пройдет выставка «IdealКрасоты»

В МВДЦ «Сибирь» пройдет выставка «IdealКрасоты»

23 Апреля 2021 г.
Мероприятие состоится с 29 апреля по 2 мая
Новости Красноярска: Целевые группы обучения создаст компания En+ Group в гидротехникуме Дивногорска

Целевые группы обучения создаст компания En+ Group в гидротехникуме Дивногорска

23 Апреля 2021 г.
Выпускники будут гарантировано трудоустроены на предприятия En+ Group
Новости Красноярска: Красноярцы на острове Молокова «накопили» четыре КамАза мусора

Красноярцы на острове Молокова «накопили» четыре КамАза мусора

23 Апреля 2021 г.
Всего ликвидировано 8 свалок в Центральном районе
Новости Красноярска: В Красноярске в честь 25-летия восхождения на Эверест открылась фотовыставка

В Красноярске в честь 25-летия восхождения на Эверест открылась фотовыставка

23 Апреля 2021 г.
На открытие пришло около 200 человек
Новости компаний
21/04
Некоторые подводные камни торгового эквайринга
19/04
Билеты на поезда Абакан – Красноярск - Абакан можно купить по специальному тарифу
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Назаровском районе затоплены дороги

В Назаровском районе затоплены дороги

19 Апреля 2021 г.
Водителям советуют временно воздержаться от поездок
Новости Красноярска: Мошенники рассылают красноярцам письма от имени МВД

Мошенники рассылают красноярцам письма от имени МВД

19 Апреля 2021 г.
В ведомстве заявили, что не имеют отношения к этой рассылке
Новости Красноярска: На краевых трассах подключены 15 новых камер видеофиксации нарушений ПДД

На краевых трассах подключены 15 новых камер видеофиксации нарушений ПДД

19 Апреля 2021 г.
В КРУДОРе назвали адреса
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru