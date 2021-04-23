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В 12 районах Красноярского края введен особый противопожарный режим

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Красноярск
18:00 23 Апреля 2021
район, край, лесные пожары, режим
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С сегодняшнего дня на территории Балахтинского, Ермаковского, Идринского, Каратузского, Краснотуранского, Курагинского, Минусинского, Назаровского, Новоселовского, Ужурского, Шушенского районов, Шарыповского муниципального округа, городах Минусинск, Назарово и Шарыпово будет действовать особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить открытый огонь, сжигать сухую траву на территориях населенных пунктов и дачах.

За нарушение требований пожарной безопасности грозит административная и уголовная ответственность. На сегодня за выжигание сухой травы возбуждено более 120 дел об административном правонарушении.

«Главам муниципальных образований нужно проводить всестороннюю разъяснительную работу с населением, а также обеспечить эффективное взаимодействие всех структур в работе по предупреждению пожаров», - сообщил зампред председателя правительства края Анатолий Цыкалов.

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