В 12 районах Красноярского края введен особый противопожарный режим

С сегодняшнего дня на территории Балахтинского, Ермаковского, Идринского, Каратузского, Краснотуранского, Курагинского, Минусинского, Назаровского, Новоселовского, Ужурского, Шушенского районов, Шарыповского муниципального округа, городах Минусинск, Назарово и Шарыпово будет действовать особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить открытый огонь, сжигать сухую траву на территориях населенных пунктов и дачах.
За нарушение требований пожарной безопасности грозит административная и уголовная ответственность. На сегодня за выжигание сухой травы возбуждено более 120 дел об административном правонарушении.
«Главам муниципальных образований нужно проводить всестороннюю разъяснительную работу с населением, а также обеспечить эффективное взаимодействие всех структур в работе по предупреждению пожаров», - сообщил зампред председателя правительства края Анатолий Цыкалов.