В 12 районах Красноярского края введен особый противопожарный режим

С сегодняшнего дня на территории Балахтинского, Ермаковского, Идринского, Каратузского, Краснотуранского, Курагинского, Минусинского, Назаровского, Новоселовского, Ужурского, Шушенского районов, Шарыповского муниципального округа, городах Минусинск, Назарово и Шарыпово будет действовать особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить открытый огонь, сжигать сухую траву на территориях населенных пунктов и дачах.

За нарушение требований пожарной безопасности грозит административная и уголовная ответственность. На сегодня за выжигание сухой травы возбуждено более 120 дел об административном правонарушении.