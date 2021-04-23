Красноярцы на острове Молокова «накопили» четыре КамАза мусора

Администрация Центрального района продолжает работу по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок. В апреле 8 заявок.​ Самой масштабной из ликвидированных стала свалка на острове Молокова – отсюда вывезли 45 кубометров или около четырёх КамАЗов мусора.

«Нередко случается так, что с момента выявления свалка успевает стать ещё больше, и на её ликвидацию приходится тратить дополнительные средства. В самых проблемных местах мы устанавливаем комплекты видеонаблюдения, но охватить ими всю территорию района, конечно, не получится. Поэтому я обращаюсь к жителям и вновь прошу их относиться к городу как к своему дому. Почти всегда свалки возникают лишь потому, что красноярцы не готовы довезти или донести мусор до мест, где его можно легально утилизировать», – сообщил руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

Также подрядчик отработал заявки по улицам 5-ая Продольная, Абытаевская, Диктатуры, Пролетариата, Загородная, Парижской Коммуны и Сурикова. Обнаружился мусор даже на проспекте Мира – отсюда вывезли пять кубометров.