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В Красноярске в честь 25-летия восхождения на Эверест открылась фотовыставка

Главная Общество
Красноярск
13:00 23 Апреля 2021
эверест, выставка, фотография, общество
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В музейном центре «Площадь Мира» открылась фотовыставка «Красноярский Эверест».Этой весной исполняется четверть века со дня восхождения красноярских альпинистов на Эверест. В 1996 году 15 спортсменам удалось подняться на вершину горы - Джомолунгму - по сложнейшему, никем не пройденному до сих пор маршруту, по северо-восточной стене со стороны Тибета. Высота этой точки - 8 848 метров над уровнем моря.

Экскурсию для пришедших на открытие провели члены экспедиции: фотограф Александр Кузнецов и директор «Спортивной школы олимпийского резерва имени В.Г. Путинцева» Николай Захаров.

«Я сам до конца не верил, что мы сможем покорить Эверест. На такой высоте многим становится плохо, долго акклиматизируются. И болели, и уколы сами себе ставили, потому что врач просто не успевал. Но мы смогли. И знаете, больше всего запомнилось, как мы спускались вниз. Все были рядом и помогали друг другу», - сообщил Николай Захаров.

Выставка продлится до 23 мая 2021 года. Вход по общему билету в музей (250 рублей, льготный — 150).

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