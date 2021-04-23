На Красноярской железной дороге возобновляется курсирование поезда Красноярск – Москва

В связи с повышением спроса на пассажирские перевозки на Красноярской железной дороге возобновляется движение поезда Красноярск – Москва, отменённого в апреле 2020 года из-за снижения пассажиропотока в сложившейся неблагоприятной эпидемической обстановке.

Поезд 155/156 Красноярск – Москва – Красноярск появится в расписании со 2 июня. Отправление из Красноярска по чётным дням, из Москвы – по нечётным, начиная с 5 июня. Продажа билетов уже открыта.

В составе поезда будут курсировать как купейные и плацкартные вагоны, так и вагоны повышенной комфортности и СВ.

Для пассажиров поезда 155/156 Красноярск – Москва – Красноярск доступны различные сервисные услуги. Например, доставка еды из городских ресторанов и кафе. Заказ можно оставить как в момент покупки билета на сайте https://pass.rzd.ru или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», так и после – с помощью «Личного кабинета».

Также можно воспользоваться услугой заказа дополнительного питания: выбрать блюда из предложенного перечня и составить заказ на весь маршрут следования.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД