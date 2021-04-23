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В Ачинском и Бирилюсском районах закрыли из-за паводка две дороги

Главная Общество
Красноярск
10:30 23 Апреля 2021
дорога, затор, общество
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Движение закрыто на автодороге «Ачинск – Бирилюссы», 102 - 106 км и «Бирилюссы – Сосновка – Маталасы», 0 - 3 км. Об этом сообщает «КрУДор».
Причиной закрытия трасс стали ледовые заторы.

«Движение перекрыто из-за образования ледовых заторов на реке Чулым. Глубина переливов воды через проезжую часть достигает глубины 20 см», - говорится в сообщении.

Более подробную информацию о ситуации на дорогах Красноярского края можно узнать на сайте krudor.ru, либо позвонив по телефону диспетчерского центра (391) 211-76-97. 

Напомним, на прошлой неделе в результате паводков произошло подтопление краевых дорог в Абанском, Канском, Ачинском, Балахтинском, Назаровском, Большеулуйском и Партизанском районах. Там активное таяние снега привело к образованию переливов через проезжую часть, движение транспорта было ограничено, но не перекрывалось полностью. На местах дежурила дорожная техника, выставлялась знаковая информация.
Сейчас вода с дорог ушла, повреждённое дорожное полотно было восстановлено. Кроме этого, дорожники укрепили обочины и углубили кюветы. 

 

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