В Красноярске машины эвакуируют из дворов за неправильную парковку

В Красноярске за неправильную парковку теперь эвакуируют автомобили из дворов жилых домов. Ночью инспекторы ГИБДД провели рейды по адресам, жители которых жалуются на парковку машин на газонах, местах для инвалидов и другие нарушения правил парковки.

«Ежедневно в адрес Госавтоинспекции поступают жалобы от жильцов многоквартирных домов, которые сообщают о припаркованных на тротуарах и пешеходных дорожках транспортных средствах, которые препятствуют движению пешеходов, затрудняют движение автомобилей экстренных служб, либо вовсе мешают обзору и создают предпосылки к возникновению ДТП в, и без того узких, дворовых проездах», –отметил командир полка ДПС Владимир Евсеенко.

В итоге за один рейд были эвакуированы более 10 автомобилей. Четверо автовладельцев, которые в этот момент оказались на месте, получили штрафы и отогнали машины. В ГИБДД напомнили, что за незаконную парковку на тротуаре предусмотрен штраф в тысячу рублей, за парковку под знаком «Инвалид» придется отдать пять тысяч рублей.