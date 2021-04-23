В Красноярском крае обнаружены британский и южноафриканский штаммы коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора выявили в Красноярске британский и южноафриканский штаммы коронавируса. У скольких жителей региона зарегистрирована эта разновидность заболевания, не уточняется. Симптомы аналогичны ранее установленным штаммам, однако британский и южноафриканский штаммы более заразны.

«В ходе мониторинговых исследований, проводимых ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», на территории края зарегистрирована циркуляция мутировавших штаммов новой коронавирусной инфекции: британского и южноафриканского штаммов», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Всего с начала пандемии ковидом в Красноярском крае заразились 69,4 тысяч жителей. Зарегистрировано 3,4 тысячи летальных исходов.