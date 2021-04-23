В Красноярск пришло потепление

В Красноярск возвращается весеннее тепло. По прогнозу Среднесибирского УГМС, в пятницу, 23 апреля, в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер усилится до 5-10 м/с. Воздух днем прогреется до +6…+8°С.

В ночь на субботу, 24 апреля, температура опустится до 0°С. В первый выходной в светлое время суток термометры покажут +8°С, возможен небольшой дождь.

В воскресенье, 25 апреля, в ночные часы до +1°С, днем также +8°С, осадки сохранятся.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, на следующей неделе в городе потеплеет до +13°С.