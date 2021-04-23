Губернатор задумал создать деловой квартал «Красноярск-Сити»

В краевом центре появится современный деловой квартал «Красноярск-Сити». Это будет 60 тысяч квадратных метров офисов. В них будут базироваться офисы крупных российских компаний. Эти планы анонсировал губернатор Александр Усс в ходе отчета о деятельности за 2020 год. Строить деловой квартал будут на деньги частных инвесторов. В частности переговоры идут с СУЭК и «КрасноярскГазпром».

«Полюс-Золото» уже, практически, здесь, «РУСАЛ» переезд начинает. Угольщики и нефтяники присутствие своего персонала, в том числе, управленческого, наращивают. Такие же намерения на ближайшую перспективу - у федеральной компании «РусГидро». АФК «Система» планирует разместить в Красноярске штаб-квартиру по управлению всеми своими лесными активами Сибири», - пояснил Александр Усс.

Сроки строительства «Красноярск-Сити» губернатор не уточнил.