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В Красноярском крае за сутки скончались от коронавируса 10 человек

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Красноярск
18:00 22 Апреля 2021
общество, здоровье, заболевание
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За минувшие сутки выздоровели 102 жителя региона, 116 - заболели, об этом сообщает оперативный штаб Красноярского края по данным на 22 апреля.
Общее число заболевших с момента пандемии достигло 69 422, выздоровевших – 64 031 человек. Темп прироста за сутки составил 0,2%. За последние сутки проведено 3 942 теста на коронавирус, а всего с начала пандемии - 2 597 157.

Увеличилось количество летальных исходов. Так, в минувшие сутки от COVID-19 и сопутствующих заболеваний скончались 10 человек. Всего с начала пандемии не смогли победить коронавирус 3 416 жителей региона.

На утро 22 апреля в Красноярском крае под наблюдением находятся 16 533 человека (+1 143 новых за сутки); снято с наблюдения за последние сутки – 1 191 человек.

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