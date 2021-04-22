Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о расширении помощи онкобольным детям

По инициативе «Единой России» детскую онкологию и гематологические заболевания можно будет лечить препаратами “Офф-лейбл”. Законопроект о помощи детям - больным онкологией партия “Единая Россия” внесла в Госдуму 7 апреля. По определённым показаниям, можно будет применять препараты которые по инструкции предназначены взрослым. Детских аналогов часто нет в наличии. Для фармкомпаний эта часть рынка считается нерентабельной, говорят эксперты. Проводить для таких лекарств отдельные испытание - слишком дорого. Закон же позволит медучреждениям назначать детям препараты для взрослых, если те включены в клинические рекомендации. Врач обязан информировать пациента об ожидаемых последствиях терапии.

По мнению депутата Законодательного собрания от партии «Единая Россия», главного врача МБУЗ «Городская клиническая больница № 20 им. И. С. Берзона» Владимира Фокина, это избавит многие семьи от необходимости собирать деньги на лечение детей за счёт рекламы в СМИ и благотворительных фондов.

«Препараты, не имеющие регистрации в нашей стране, как правило, применяться не должны. Здесь медики берут на себя ответственность. Поэтому вынесено предложение сделать эти препараты доступными для возможного применения в случае онкозаболеваний и орфанных заболеваний. Существуют препараты, которые не прошли регистрацию, но при этом прошли все клинические испытания, и мы видим их эффективность. В каждом отдельном случае их можно будет принимать для лечения ребенка».

Также проект закона позволит беспрерывно продолжать лечение после наступления совершеннолетия. Онкобольным пациентам не придется переводиться из одного медучреждения в другое и начинать терапию заново.

Фото: "Единая Россия"

По материалам "Единой России"