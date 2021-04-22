22 апреля
Красноярск
погода +7 °C
76.42
 
€ 92.04
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о расширении помощи онкобольным детям

Главная Общество
Красноярск
16:15 22 Апреля 2021
законопроект, госдума, онкология, партии, дети
версия для печати Ico_print

По инициативе «Единой России» детскую онкологию и гематологические заболевания можно будет лечить препаратами “Офф-лейбл”. Законопроект о помощи детям - больным онкологией партия “Единая Россия” внесла в Госдуму 7 апреля.  По определённым показаниям, можно будет применять препараты которые по инструкции предназначены взрослым. Детских аналогов часто нет в наличии. Для фармкомпаний эта часть рынка считается нерентабельной, говорят эксперты. Проводить для таких лекарств отдельные испытание - слишком дорого. Закон же позволит медучреждениям назначать детям препараты для взрослых, если те включены в клинические рекомендации. Врач обязан информировать пациента об ожидаемых последствиях терапии.

По мнению депутата Законодательного собрания от партии «Единая Россия», главного врача МБУЗ «Городская клиническая больница № 20 им. И. С. Берзона»  Владимира Фокина, это избавит многие семьи от необходимости собирать деньги на лечение детей за счёт рекламы в СМИ и благотворительных фондов.

«Препараты, не имеющие регистрации в нашей стране, как правило, применяться не должны. Здесь медики берут на себя ответственность. Поэтому вынесено предложение сделать эти препараты доступными для возможного применения в случае онкозаболеваний и орфанных заболеваний. Существуют препараты, которые не прошли регистрацию, но при этом прошли все клинические испытания, и мы видим их эффективность. В каждом отдельном случае их можно будет принимать для лечения ребенка».

Также проект закона позволит беспрерывно продолжать лечение после наступления совершеннолетия. Онкобольным пациентам не придется переводиться из одного медучреждения в другое и начинать терапию заново.

Фото: "Единая Россия"
По материалам "Единой России"

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Школьники из Красноярска примут участие во всероссийской поисковой экспедиции «Вахта памяти»

Школьники из Красноярска примут участие во всероссийской поисковой экспедиции «Вахта памяти»

22 Апреля 2021 г.
Семь учеников школы №76 и трое из школы № 137 отправятся в Волгоград, где примут участие в поисковой экспедиции «Вахта памяти». Сопровождать ребят в поездке будут их взрослые наставники. Во всероссийской поисковой экспедиции «Вахта Памяти» поисковые отряды школ С...
Новости Красноярска: В Красноярске начались работы по текущему ремонту дорог

В Красноярске начались работы по текущему ремонту дорог

22 Апреля 2021 г.
Восстановление асфальта в городе будет проходить повсеместно
Новости Красноярска: Отели в Сочи и Крыму теперь стоят как на Мальдивах

Отели в Сочи и Крыму теперь стоят как на Мальдивах

22 Апреля 2021 г.
Красноярские турагентства почти не видят разницы в стоимости вип-отдыха и туров на курорты Черного моря
Новости Красноярска: Мэр Красноярска покоряет TikTok

Мэр Красноярска покоряет TikTok

22 Апреля 2021 г.
Он рассказал подписчикам о своей работе
Новости Красноярска: Ради строительства нового виадука дорожники перекроют улицу Карла Маркса

Ради строительства нового виадука дорожники перекроют улицу Карла Маркса

22 Апреля 2021 г.
Перекрытие запланировано на июнь
Новости Красноярска: Врач из Красноярского края стал победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства

Врач из Красноярского края стал победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства

22 Апреля 2021 г.
В конкурсе участвовали более 400 человек 85 субъектов РФ
Новости компаний
21/04
Некоторые подводные камни торгового эквайринга
19/04
Билеты на поезда Абакан – Красноярск - Абакан можно купить по специальному тарифу
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Три года в колонии строго режима проведет петербуржец, укравший из красноярского магазина энергетик и упаковку семечек

Три года в колонии строго режима проведет петербуржец, укравший из красноярского магазина энергетик и упаковку семечек

22 Апреля 2021 г.
Он решился на кражу, чтобы снять жильё
Новости Красноярска: В Назаровском районе затоплены дороги

В Назаровском районе затоплены дороги

19 Апреля 2021 г.
Водителям советуют временно воздержаться от поездок
Новости Красноярска: Владельца аквацентра в Шушенском отправили под домашний арест

Владельца аквацентра в Шушенском отправили под домашний арест

17 Апреля 2021 г.
В «Енисее» утонула восьмилетняя девочка
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru