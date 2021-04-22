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Школьники из Красноярска примут участие во всероссийской поисковой экспедиции «Вахта памяти»

Главная Общество
Красноярск
17:30 22 Апреля 2021
школьники, солдаты, поиски, память
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Семь учеников школы №76 и трое из школы № 137 отправятся в Волгоград, где примут участие в поисковой экспедиции «Вахта памяти». Сопровождать ребят в поездке будут их взрослые наставники.

Во всероссийской поисковой экспедиции «Вахта Памяти» поисковые отряды школ Свердловского района принимают участие с 2007 года: выезжают в села Волгоградской области на места сражений, проводят огромную работу.

«Ребята делают великое дело – возвращают имена безымянным солдатам. Тем, кто защищал их будущее и погибшим в годы Великой Отечественной войны», - сказал председатель Совета ветеранов Свердловского района Николай Кулаков.

 Отметим, что история поисковой работы в Свердловском районе началась в 2000 году. Инициатором создания первого отряда стал Владимир Петрович Еланский, сейчас его дело продолжают уже 235 учеников из трёх поисковых отрядов гимназии №14, школ № и №137. 

«Хочу выразить огромную благодарность всем поисковым отрядам, руководителям и бойцам. Уверен, что поисковое движение в Красноярске и в Свердловском районе будет расширяться. Низкий поклон тем, кто ищет и находит останки бойцов, оставшихся на полях сражений», – подчеркнул руководитель администрации Свердловского района Алексей Дягилев.

 

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