Школьники из Красноярска примут участие во всероссийской поисковой экспедиции «Вахта памяти»

Семь учеников школы №76 и трое из школы № 137 отправятся в Волгоград, где примут участие в поисковой экспедиции «Вахта памяти». Сопровождать ребят в поездке будут их взрослые наставники.

Во всероссийской поисковой экспедиции «Вахта Памяти» поисковые отряды школ Свердловского района принимают участие с 2007 года: выезжают в села Волгоградской области на места сражений, проводят огромную работу.

«Ребята делают великое дело – возвращают имена безымянным солдатам. Тем, кто защищал их будущее и погибшим в годы Великой Отечественной войны», - сказал председатель Совета ветеранов Свердловского района Николай Кулаков.

Отметим, что история поисковой работы в Свердловском районе началась в 2000 году. Инициатором создания первого отряда стал Владимир Петрович Еланский, сейчас его дело продолжают уже 235 учеников из трёх поисковых отрядов гимназии №14, школ № и №137.