В Красноярске начались работы по текущему ремонту дорог

Активные работы по восстановлению дорог начались в Красноярске. На этой неделе локальный ремонт делают на улицах Качинская и 60 лет Образования СССР. Работы ведутся в рамках содержания улично-дорожной сети, а ямочный ремонт там будут проводить «крупными картами», то есть покрытие будет восстановлено на больших участках.
«Работы будут проводить по традиционной технологии укладки асфальта. В настоящее время дорожники фрезируют старое покрытие. Как только позволит погода, приступят к укладке нового асфальта. Подходящая погода ожидается уже в эти выходные», - сообщили в пресс-службе администрации.
В администрации отмечают: восстановление асфальта в городе будет проходить повсеместно. Практически все дороги обследованы, но восстанавливать в первую очередь будут самые проблемные участки: где зафиксированы ямы и выбоины, которые влияют на безопасность дорожного движения.
Из бюджета на эти работы дополнительно предусмотрели 200 миллионов рублей.
«Этого должно хватить, чтобы поддержать в нормативном состоянии дороги, которые на этот год не попали в план более масштабных ремонтов. Красноярцы могут сообщать о проблемных участках, где необходим ямочный ремонт в службу 005», - говорится в сообщении.