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Отели в Сочи и Крыму теперь стоят как на Мальдивах

Главная Общество
Красноярск
15:30 22 Апреля 2021
отдых, цены, сочи, крым
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После отмены чартеров в Турцию взлетели цены на отдых в России. За неделю цены на гостиницы в Сочи и Крыму сравнялись со стоимостью размещения на Мальдивах, сообщает радиостанция «Красноярск-Главный». Все дело в том, что зарубежные отельеры стоимость номеров не изменили, а российские бизнесмены моментально отреагировали на произошедшее. В итоге красноярские турагентства почти не видят разницы в стоимости вип-отдыха и туров на курорты Черного моря.

«Из примеров, из последнего – моя сотрудница бронировала на прошлой неделе отель «Жемчужина» в Сочи. Тур этот стоил людям на лето на 12 дней 232 тысячи рублей, они летом полетят. И в эту же неделю мы бронировали Мальдивы. Да, там было поменьше дней, но это 252 тысячи рублей. По сути это не очень большая разница, но у нас на одной чаши весов Сочи, на другой – Мальдивы. Наша офисная шутка, что скоро Мальдивы станут самым бюджетным направлением из того, что можно предложить туристу», - отмечает руководитель бюро путешествий «Suns» Ольга Артёменко.

Теперь россияне бронируют комфортабельные отели на берегу Черного море по цене в 1 млн на 10 ночей, сообщают в турагенствах. В основном номера по таким ценам пользуются спросом у москвичей.

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