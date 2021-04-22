Мэр Красноярска покоряет TikTok

Видеоролик с мэром Сергеем Ерёминым, где с юмором рассказано, насколько не совпадают «ожидание» и «реальность» работы, опубликован на официальном аккаунте администрации Красноярска в TikTok.

Первая часть видео показывает «Как на самом деле выглядит работа мэра»: совещания, визит на строительные объекты. Вторая часть состоит из прогулок и отдыха популярного тиктокера Евгения Понасенкова, эта часть видео названа «Как работа выглядит по мнению жителей».

Видео сразу стало одним из самых популярных на странице и уже набрало больше трех тысяч просмотров.