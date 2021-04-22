Ради строительства нового виадука дорожники перекроют улицу Карла Маркса

Для строительства нового виадука от БКЗ придется перекрывать улицу Карла Маркса. Об этом предупредил руководитель проекта Олег Болонкин. Ориентировочно это произойдет в конце июня-начале июля. Иначе произвести монтаж конструкций невозможно.

«Эта процедура будет вестись в три смены, да круглосуточно, чтобы быстрее это сделать, в рамках двух недель, может быть даже быстрее. Конструкция будет поставлена на фермы и будет подвешена на ванты», - сообщил Олег Болонкин.

Новый пешеходный переход внешне будет гармонировать с вантовым мостом к острову Татышев, который находится по соседству. Проектировщики обещают сделать его максимально нейтральным - бортики выполнят из стекла, колон на проезжей части не будет.