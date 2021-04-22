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Общегородской выпускной для школьников из Красноярска пройдет 26 июня на острове Татышев

Главная Общество
Красноярск
13:40 22 Апреля 2021
выпускной, красноярск, город, школьники
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Общегородской выпускной для школьников пройдет в рамках Дня города 26 июня, такое решение было принято на заседании постоянной комиссии по социальному развитию городского Совета Красноярска.

Проведение Дня города и выпускных вечеров в 2021 году будет организовано с учётом всех противоэпидемических требований. В Красноярске общегородской выпускной состоится на острове Татышев 26 июня с 18:00 до 22:00 часов.

Проводить выпускные вечера в кафе и ресторанах по-прежнему запрещено. К тому же, члены комиссии посчитали, что детям это не интересно, а к пышным празднованиям больше стремятся родители. 

«Нам необходимо заложить новую традицию проведения выпускных балов. Выпускной на открытом воздухе — это прекрасная альтернатива посиделкам в ресторанах. Сегодня от выпускных в ресторанах сегодня отказываются порядка 27% выпускников. В том числе и потому, что их родители не в состоянии нести такие расходы», - пояснила  Татьяна Ситдикова, руководитель главного управления образования администрации города Красноярска. 

Для выпускников на острове Татышев проведут развлекательную программу и дискотеку.

 

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