Почти 2 тысячи малышей родилось по программе ЭКО в Красноярском крае за последние пять лет



Благодаря бесплатной процедуре ЭКО в Красноярском крае в течение 5 лет родилось 1 768 малышей, об этом сообщается на сайте краевого минздрава. Только в 2020 году в регионе проведено 1 447 лечебных ЭКО, зарегистрировано 343 беременности, в результате которых родилось 411 детей.

Обрести счастье материнства жительницам Красноярского края помогает участие в региональном проекте «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального федерального проекта «Демография», в рамках которого и осуществляется лечение супружеских пар с бесплодием методом ЭКО. Отметим, что при наличии показаний, эта процедура проводится за счет средств обязательного медицинского страхования.



«В 2021 году запланировано пролечить 1 550 пациентов как на территории края, так и за его пределами», - сообщает пресс-служба минздрава региона.