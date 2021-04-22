22 апреля
Красноярск
погода +5 °C
76.82
 
€ 92.29
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Почти 2 тысячи малышей родилось по программе ЭКО в Красноярском крае за последние пять лет

Главная Общество
Красноярск
13:10 22 Апреля 2021
общество, медицина, беременность, новорожденные
версия для печати Ico_print


Благодаря бесплатной процедуре ЭКО в Красноярском крае в течение 5 лет родилось 1 768 малышей, об этом сообщается на сайте краевого минздрава. Только в 2020 году в регионе проведено 1 447 лечебных ЭКО, зарегистрировано 343 беременности, в результате которых родилось 411 детей.

Обрести счастье материнства жительницам Красноярского края помогает участие в региональном проекте «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального федерального проекта «Демография», в рамках которого и осуществляется лечение супружеских пар с бесплодием методом ЭКО. Отметим, что при наличии показаний, эта процедура проводится за счет средств обязательного медицинского страхования.


«В 2021 году запланировано пролечить 1 550 пациентов как на территории края, так и за его пределами», - сообщает пресс-служба минздрава региона.

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Ради строительства нового виадука дорожники перекроют улицу Карла Маркса

Ради строительства нового виадука дорожники перекроют улицу Карла Маркса

22 Апреля 2021 г.
Перекрытие запланировано на июнь
Новости Красноярска: Врач из Красноярского края стал победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства

Врач из Красноярского края стал победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства

22 Апреля 2021 г.
В конкурсе участвовали более 400 человек 85 субъектов РФ
Новости Красноярска: Общегородской выпускной для школьников из Красноярска пройдет 26 июня на острове Татышев

Общегородской выпускной для школьников из Красноярска пройдет 26 июня на острове Татышев

22 Апреля 2021 г.
В этом году из школ города выпускается около шести тысяч человек
Новости Красноярска: В Красноярске сотрудники ГИБДД проследили за «маршрутчиком»

В Красноярске сотрудники ГИБДД проследили за «маршрутчиком»

22 Апреля 2021 г.
В отношении водителя составили 8 административных материалов
Новости Красноярска: Красноярцы смогут узаконить свои гаражи

Красноярцы смогут узаконить свои гаражи

22 Апреля 2021 г.
«Амнистия» начнется с 1 сентября 2021 года
Новости Красноярска: На лето из Красноярска запустят дополнительную электричку до Дивногорска

На лето из Красноярска запустят дополнительную электричку до Дивногорска

22 Апреля 2021 г.
Поезд будет курсировать по субботам и воскресеньям
Новости компаний
21/04
Некоторые подводные камни торгового эквайринга
19/04
Билеты на поезда Абакан – Красноярск - Абакан можно купить по специальному тарифу
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Две тонны бельгийских груш уничтожили в Красноярске

Две тонны бельгийских груш уничтожили в Красноярске

22 Апреля 2021 г.
Информацию о получателях груза передали в ФСБ
Новости Красноярска: Главный тренер БК «Енисей»: «То, как мы играли в третьей и четвертой четвертях – это несерьезно»

Главный тренер БК «Енисей»: «То, как мы играли в третьей и четвертой четвертях – это несерьезно»

17 Апреля 2021 г.
Исход матча с «Цмоки-Минск» был решен в первой четверти
Новости Красноярска: В Назаровском районе затоплены дороги

В Назаровском районе затоплены дороги

19 Апреля 2021 г.
Водителям советуют временно воздержаться от поездок
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru