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Красноярцы смогут узаконить свои гаражи

Главная Общество
Красноярск
12:34 22 Апреля 2021
автомобиль, закон, амнистия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске узаконят гаражи. Специальный закон, позволяющий владельцам стать полноправными собственниками недвижимости и земли под ней, вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

Однако нормы предполагают ряд существенных условий для узаконивания объектов. Как рассказали в региональном Росреестре, провести «гаражную амнистию» можно только с теми объектами, которые возведены до введения в действие Градостроительного кодекса РФ – до 30 декабря 2004 года. Это могут быть как объекты капитального строительства, так и гаражи некапитального типа, которые находятся в гаражно-строительных кооперативах и гаражных товариществах. Сооружения должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Земля, на которой расположен гараж, должна быть государственной или муниципальной. Не попадают под «гаражную амнистию» самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах.

«Проблема оформления прав на гаражные объекты актуальна для жителей нашего региона. «Гаражная амнистия» решит актуальную проблему оформления прав на гаражи, а также земельные участки, на которых они расположены. Граждане смогут стать полноправными собственниками таких объектов недвижимости, что позволит им совершать юридические действия – продавать, покупать, дарить или оформлять в наследство», - рассказала глава Управления Росреестра по Красноярскому краю Татьяна Голдобина.

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