Красноярцы смогут узаконить свои гаражи

В Красноярске узаконят гаражи. Специальный закон, позволяющий владельцам стать полноправными собственниками недвижимости и земли под ней, вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

Однако нормы предполагают ряд существенных условий для узаконивания объектов. Как рассказали в региональном Росреестре, провести «гаражную амнистию» можно только с теми объектами, которые возведены до введения в действие Градостроительного кодекса РФ – до 30 декабря 2004 года. Это могут быть как объекты капитального строительства, так и гаражи некапитального типа, которые находятся в гаражно-строительных кооперативах и гаражных товариществах. Сооружения должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Земля, на которой расположен гараж, должна быть государственной или муниципальной. Не попадают под «гаражную амнистию» самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах.