Жители старой Покровки остались без холодной воды

«КрасКом» предупредил об отключении холодной воды в части старой Покровки. Ее не будет до 18:00. Коммунальщикам нужно обследовать сети холодного водоснабжения, чтобы выяснить причины подтопления частных домов в микрорайоне. В 14:00 к водоразборным колонкам на улицах, которые попали под отключение, начнут подвозить холодную воду.

«КрасКом» публикует список адресов, оставшихся до вечера без холодной воды.

• ул. 3-я Дальневосточная, 28 – 74, 19 – 73, 44, 50, 56, 21, 31, 41;

• ул. 4-я Продольная, 42 – 74, 35 – 79;

• ул. 5-я Продольная, 18 – 62, 15 – 61;

• ул. 6-я Продольная, 16 – 62, 1 – 61;

• ул. 7-я Продольная, 12 – 72, 3 – 51;

• ул. 8-я Продольная, 2 – 48, 5 – 41;

• ул. 9-я Продольная, 2 – 48, 1 – 47;

• ул. 10-я Продольная, 2 – 48, 1 – 47;

• ул. 11-я Продольная, 2 – 48, 1 – 47;

• ул. 1-я Крутогорская, 1-23, 2-20;

• ул. 2-я Крутогорская, 1-33; 2-20;

• ул. Водянникова, 20-56; 35-103; 33;

• ул. Позднякова, 2 – 50, 1 – 49, 27;

• ул. Уланова, 2 – 50, 1 – 25, 24;

• ул. Рогова, 2 – 26, 1 – 19, 11;

• ул. Красикова, 2 – 20, 1 – 23, 13;

• ул. Каурова, 2 – 26, 1 – 25, 16;

• ул. Покровская, 1-17, 2-12.