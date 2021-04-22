На лето из Красноярска запустят дополнительную электричку до Дивногорска

С 24 апреля по 26 сентября для удобства пассажиров компания «Краспригород» запускает дополнительный электропоезд выходного дня на популярном Дивногорском направлении.

Со станции Дивногорск электропоезд будет отправляться в 10:23, прибывать в Красноярск - в 11.24.

Из Красноярска электропоезд будет отправляться в 11:34, прибывать в Дивногорск - в 12:36.

Время указано местное.

Напомним, пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим.

Уточнить график движения пригородных и городских электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-75-00-00, на официальном сайте АО «Краспригород» или – воспользовавшись мобильным приложением «Краспригород».