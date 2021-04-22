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На лето из Красноярска запустят дополнительную электричку до Дивногорска

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Красноярск
12:00 22 Апреля 2021
лето, поезд, красноярск, железные дороги
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С 24 апреля по 26 сентября для удобства пассажиров компания «Краспригород» запускает дополнительный электропоезд выходного дня на популярном Дивногорском направлении.

Со станции Дивногорск электропоезд будет отправляться в 10:23, прибывать в Красноярск - в 11.24.

Из Красноярска электропоезд будет отправляться в 11:34, прибывать в Дивногорск - в 12:36.

Время указано местное.

Напомним, пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим.
Уточнить график движения пригородных и городских электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-75-00-00, на официальном сайте АО «Краспригород» или – воспользовавшись мобильным приложением «Краспригород».

 

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