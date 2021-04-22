Красноярский металлургический завод присоединился к проекту «Промышленный туризм»

Одно из крупнейших предприятий города открыло свои двери для жителей Красноярска. Это первая экскурсия в рамках направления промышленного туризма, ранее завод могли посетить только учащиеся профильных учебных заведений и школ. 20 апреля гостями завода стали сотрудники и воспитанники детского дома «Самоцветы» и представители волонтерского центра «Доброе дело».

«КраМЗ всегда готов принять посетителей, и участие в подобных проектах - тому подтверждение. У нашего предприятия много возможностей для развития инфраструктуры нашего города. Мы производим товар, который пользуется спросом не только в России, но и за рубежом. Завод работает, развивается, осваивает новые технологичные виды продукции, и для нас важно, чтобы жители Красноярска знали об этом», - говорит Олег Буц, генеральный директор завода.

После краткой презентации о деятельности предприятия, его ключевых направлениях и проектах, прослушав инструктаж по технике безопасности и, облачившись в каски и спецодежду, экскурсанты направились на производственную площадку – в прессовые цеха.





В ходе экскурсии по цехам гости получили возможность познакомиться с производством, увидеть своими глазами, как изготавливается продукция из алюминия, которая потом воплощается в мосты, здания, транспорт и находит применение практически во всех отраслях промышленности. Участники увидели, как изготавливают детали для пешеходного моста на ул. Карла Маркса и смогли в руках подержать кусочек профиля, из которого он сделан.

«Меня поразили масштабы производства и размеры цеха, - делится впечатлениями один из воспитанников детского дома Сергей. – Я впервые был на подобном производстве. Больше всего мне запомнилась продукция: профиль разных размеров и видов. Экскурсия была полезной и интересной для меня».

Напомним, современную практику промышленного туризма в Красноярске начал развивать Красноярский алюминиевый завод, который является поставщиком металла на КраМЗ. Теперь все желающие могут посмотреть и как производится металл, и как из него в Красноярске изготавливают нужные для разных отраслей изделия.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»