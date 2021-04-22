В Красноярске сотрудники ГИБДД проследили за «маршрутчиком»

Скрытое наблюдение за водителем маршрутного автобуса, позволило дорожным полицейским выявить восемь случаев нарушения им ПДД. За автобусом инспекторы следовали на патрульном автомобиле гражданского исполнения.

«Двигаясь по маршруту следования, инспекторы проводили видеосъемку и фиксировали нарушения ПДД водителем автобуса. На конечной остановке водителю продемонстрировали «результаты» его нарушений», - сообщает пресс-служба ведомства.

49-летнему водителю «маршрутки» разъяснили, чем может грозить такая халатность при перевозке пассажиров и составили в отношении него восемь административных материалов.

В Красноярске автоинспекторы ведут ежедневную работу по контролю за обеспечением безопасности пассажирских перевозок. Только в текущем году выявлено уже более 2 000 нарушений правил дорожного движения водителями общественного транспорта