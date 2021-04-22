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Президент Владимир Путин пообещал Красноярску помочь в строительстве метро

Главная Общество
Красноярск
09:12 22 Апреля 2021
президент, красноярск, метро, общество
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 В ходе ежегодного послания Федеральному собранию Президент России Владимир Путин пообещал помочь городам-миллионникам со строительством метро.

 «Например, Нижний Новгород, получит возможность продолжить работу над развитием метро. Челябинск - еще один из наших городов-миллионников, тоже сможет обновить систему транспорта. Помню и про другие подобные проекты в Красноярске и других регионах», — сказал Владимир Путин.

Президент заострил внимание на качестве и сказал, что строительство необходимо вести на новом уровне, поручил правительству подготовить пошаговый план, который позволит использовать цифровое проектирование и передовые энергоэффективные материалы.

Фото: ria.ru

 

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